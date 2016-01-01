Мультимедийное световое шоу #оПобеде, посвященное обороне Москвы собрало сотни горожан

Автор: tim777 Дата публикации: 07.05 22:06

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7 мая в 9 вечера на Манежной площади напротив фасада здания на Моховой улице собрались сотни горожан, чтобы стать свидетелями мультимедийного светового шоу #оПобеде. Ролик рассказывающий об истории обороны Москвы не оставил равнодушным никого. Многие из пришедших снимали происходящее на камеры мобильных устройств. Некоторые из горожан приходили целыми семьями, чтобы насладиться необычным зрелищем.