Мультимедийное световое шоу #оПобеде, посвященное обороне Москвы собрало сотни горожан
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 07.05 22:06
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7 мая в 9 вечера на Манежной площади напротив фасада здания на Моховой улице собрались сотни горожан, чтобы стать свидетелями мультимедийного светового шоу #оПобеде. Ролик рассказывающий об истории обороны Москвы не оставил равнодушным никого. Многие из пришедших снимали происходящее на камеры мобильных устройств. Некоторые из горожан приходили целыми семьями, чтобы насладиться необычным зрелищем.
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