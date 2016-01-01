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Обзор погоды в Москве 7 мая

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
07.05 22:23
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Утром в столице ещё наблюдалось солнце, а во второй половине небо плотно затянули облака, стало холодно и не комфортно.

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