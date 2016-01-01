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Рагуша - подземная река в Ленинградской области

Автор:
Leobr
Дата публикации:
07.05 23:30
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Начиная свой путь в Новгородской области, 4 км из всей длины 40 км река Рагуша протекает под землей (в 40 км от города Бокситогорск, Ленинградская область - летом здесь наземное русло практически сухое). Под землю попадает вся река через поноры - местные каньоны в карстовых породах. Второе уникальное явление - красивые водопады. Участники IV музыкального фестиваля "Музыка на Рагуше" до начала выступлений у костра совершили с инструктором поход к этим красотам. В эти дни как раз цветет печёночница (Hepatica) - вечно-зеленое растение - в некоторых местах рядом с подснежниками. Фотопанорама реки. О фестивале будет следующее видео.

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