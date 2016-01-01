В столице Моховая улица и Манежная площадь превратились в большой кинотеатр под открытым небом

Автор: Uwis Дата публикации: 00:10

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Каждый вечер с 7 по 9 мая в центре столицы будут бесплатно транслировать световое мультимедийное шоу, посвященное обороне Москвы. С 21.00 до 23.00 на фасаде дома № 13 по Моховой улице со стороны Манежной площади можно посмотреть десятиминутный фильм. Зрители увидят аэростаты и зенитные батареи, защищавшие небо над Москвой. В фильме покажут парад на Красной площади в ноябре 1941 года, воздушные бои летчика Виктора Талалихина и танковый бой у подмосковной деревни Нефедьево, сражение на Бородинском поле с участием легендарных “Катюш” и подвиг героев-панфиловцев в районе железнодорожного разъезда Дубосеково, неподалеку от Волоколамского шоссе. В звуковом сопровождении фильма использованы аудиофрагменты подлинных сводок “Совинформбюро”. А на фасаде Манежа каждый вечер по 9 мая включительно с 21.00 до 23.00 показывают 11-минутное световое шоу “Письма Победы”. Сюжет основан на военных письмах, написанных с 21 июня 1941 года по 15 мая 1945 года. Зрители увидят истории участников блокады Ленинграда, битвы за Москву, освобождения Европы и сражения за Берлин.