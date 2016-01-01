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В ЦПКиО им. Горького открыли спортивные площадки для игры в волейбол и баскетбол

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:50
  • 11
  • 0

В ЦПКиО им. Горького открыли спортивные площадки для игры в волейбол и баскетбол.

  • 11
  • 0

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