В ЦПКиО им. Горького открыли спортивные площадки для игры в волейбол и баскетбол

Автор: Uwis Дата публикации: 00:50

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В ЦПКиО им. Горького открыли спортивные площадки для игры в волейбол и баскетбол.