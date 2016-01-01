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Фанаты Спартака перекрыли Мясницкую улицу в центре столицы

Автор:
Станислав Мамров
Дата публикации:
01:32
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Болельщики московского Спартака перекрыли Мясницкую улицу в центре Москвы, празднуя победу в чемпионате.

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