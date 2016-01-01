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На юго-западе столицы начался дождь

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
01:37
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В столице начался дождь, все это сопровождается порывами ветра.

  • 11
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Комментарии (0)

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