Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ночные волки проехали по Дрездену

Ночные волки проехали по Дрездену

Автор:
SLY666
Дата публикации:
09:21
  • 7
  • 0

Ночные волки проехали по немецкому Дрездену.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
03:17 | SLY666
"Ночные волки" прибыли в город Дрезден в Германии
167 0
10.07.2016 21:48 | Leobr
Мотопробег в Тихвин 9 июля 2016 года
186 0
03.02 14:36 | mreportertv
В Дрездене полицейская собака столкнула на рельсы прохожего