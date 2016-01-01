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Возгорание на лесообрабатывающей базе в Канске

Автор:
Татьяна Крутых
Дата публикации:
09:08
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Возгорание на лесообрабатывающей базе в Канске.

  • 11
  • 0

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