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Серьезная авария произошла на МКАД в районе Яролавского шоссе

Автор:
seregaiv85
Дата публикации:
09:08
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Серьезная авария произошла на МКАД в районе Яролавского шоссе. В районе 6 утра столкнулись несколько авто.

  • 17
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