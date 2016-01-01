Серьезная авария произошла на МКАД в районе Яролавского шоссе

Автор: seregaiv85 Дата публикации: 09:08

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Серьезная авария произошла на МКАД в районе Яролавского шоссе. В районе 6 утра столкнулись несколько авто.