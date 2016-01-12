В Бруклине прошел авто-пробег, посвященный празднованию Дня Победы

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 08:23

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Небольшое мобильное видео с авто-пробега в Нью-Йорке, посвященное празднованию Дня Победы! Сотни автомобилей с фронтовой символикой и надписями 1941-1945 выехали на улицы Бруклина и прошли единым строем по городу. Из автомобилей звучали фронтовые песни. А флаги и наклейки подчеркивали отношение владельцев к этому празднику! "Нас все больше и больше! Радует количество молодежи в наших рядах!" - комментирует автор. И простите за вертикальный формат, как получилось...