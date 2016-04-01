Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Трансформер на улицах Барнаула

Трансформер на улицах Барнаула

Автор:
kolerov.pavel
Дата публикации:
09:10
  • 11
  • 0

Трансформер на улицах Барнаула.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
09:10 | Анна Лиханова
Ямы на дороге по улице Панфиловцев в Барнауле
25 0
02.05 14:10 | baitmen
Майский снегопад прошёл в Барнауле
78 2
22.03 11:42 | Uwis
Робот-огородник начал свою работу в "Аптекарском огороде"
191 0
01.04.2016 14:26 | mreportertv
Поломка автомобиля не помешала водителю продолжить поездку на дороге Омска