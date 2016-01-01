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Ямы во дворе дома на улице Ямашева в Казани

Автор:
Gulnaz
Дата публикации:
09:27
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  • 0

Годами не заделанные яму, которые в лучшем случае засыпали песком.

  • 7
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Комментарии (0)

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