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Пермский край замело снегом

Автор:
lpost
Дата публикации:
10:18
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Неожиданный снегопад утром 7 мая 2017.

  • 21
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Комментарии (0)

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