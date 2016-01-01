Утренний дождь перешёл в пушистый снег в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 10:20

34

34 0

Сильный дождь перерос в снег. Пушистые хлопья летят к земле и тают. Май приподнёс горожанам "сюрприз".