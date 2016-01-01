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Утренний дождь перешёл в пушистый снег в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:20
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  • 0

Сильный дождь перерос в снег. Пушистые хлопья летят к земле и тают. Май приподнёс горожанам "сюрприз".

  • 34
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