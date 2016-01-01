Непогода в столице: температура опустилась до 0 градусов, идёт моросящий дождь

Автор: tim777 Дата публикации: 10:51

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8 мая в столице установилась дождливая и холодная погода. Температура воздуха опустилась до 0 градусов. Идёт моросящий дождь, временами переходя в мокрый снег. По данным синоптиков, столичный регион будет находиться в зоне влияния системы атмосферных фронтов, определяющих пасмурную погоду с сильными осадками и порывистым ветром. Снег стоит ожидать во второй половине дня, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7-12 метров в секунду.