Подготовка якутских собаководов к Параду Победы

Автор: kalachikovaolga Дата публикации: 13:57

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В этом году якутские собаководы и их питомцы будут уже второй раз принимать участие в параде Победы. В военно-патриотическом шествии примут участие 50 владельцев служебных и ездовых собак. Идейным вдохновителем является Ольга Калачикова. Руководителем группы ездовых собак (Аляскинский маламут, Сибирский хаски, Якутская лайка, Самоедская лайка) является Василий Федоров, группу восточно-европейских овчаров возглавила Элла Полуэктова и немецкими овчарками руководит Алена Бычкова. Кроме участия в военно-патриотическом шествии, запланированы показательные выступления собак, которые исполнят элементы общего курса дрессировки и покажут некоторые цирковые номера. Цель участия собаководов и их питомцев на параде Победы – это желание рассказать о подвигах собак. Ведь не многие знают о четвероногих героях Великой Отечественной войны, спасших сотни тысяч человеческих жизней. Некоторые из которых были награждены боевыми наградами.