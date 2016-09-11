Димитровградсике рыболовы в борьбе с браконьерством

Автор: Vasily73reg Дата публикации: 14:13

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Седьмого мая рыболовы города Димитровграда Ульяновской области вновь отправились на уничтожение незаконных орудий лова, которыми орудуют на реке большой Черемшан браконьеры. Несмотря на весенний нерестовый запрет, браконьеров меньше не стало, а наоборот любители незаконной рыбалки активизировались. Именно в нерест, когда у рыбы брачный период, ее массово вылавливают и уничтожают самок вместе с икрой. Своими действиями браконьеры наносят ошеломляющий непоправимый ущерб природе, не давая рыбе размножаться. И чувствуют они себя на реке полными хозяевами, совершенно не боясь ни рыбоохраны, ни законодательства. Несмотря ни на какие угрозы, высказанными в адрес рыбаков браконьерами, выявление и уничтожение незаконных орудий лова продолжилось. Из заливов реки большой Черемшан было изъято около 30 сетей. Вся рыба была отпущена обратно в свою стихию. Сети уничтожены!