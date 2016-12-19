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В Новосибирске на улице Станиславского информационный щит сорвлася с креплений

Автор:
Valentinka85.85
Дата публикации:
13:59
  • 11
  • 0

В Новосибирске на улице Станиславского информационный щит сорвлася с креплений.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

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