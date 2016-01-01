Снег 8 мая в Москве. Кадры из СВАО

Автор: Sargo Дата публикации: 13:54

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В преддверии 9 мая в Москве пошел снег. На северо-востоке Москвы температура воздуха опустилась до +1 градуса. Мокрый снег, но крупными хлопьями кружит.