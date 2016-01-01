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В Лянторе прошел снегопад

Автор:
volodiy09101975
Дата публикации:
13:54
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  • 0

На дворе 8 мая, а Лянтор в ХМАО засыпало снегом.

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Комментарии (0)

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