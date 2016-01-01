Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снег на северо-востоке Москвы. Видео из района Отрадное

Снег на северо-востоке Москвы. Видео из района Отрадное

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:59
  • 58
  • 0

На северо-востоке Москвы, в районе Отрадное, пошёл снег.

  • 58
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
14:42 | AlekcDolche
Машины покрылись снегом в Московском
8 0
14:27 | imaxbutovsky
Снег в Измайлово
8 0
14:26 | Artem_077
Накануне Дня Победы в Москве пошёл мокрый снег с дождём
10 0
13:57 | tim777
Майский мокрый снег в Москве. Видео из ЦАО
137 0
12.03 19:27 | Max_019
В столичном районе Отрадное распустилась верба