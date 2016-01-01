Любители искусства выстроились в очередь в Третьяковскую галерею
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 14:22
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В Третьяковскую галерею скопилась длинная очередь из желающих посетить выставку. В эти дни здесь проходит выставка Зинаиды Серебряковой. Многие из почитателей искусства, не побоявшись затяжного ливня и промозглого ветра пришли в Третьяковку, чтобы увидеть различные шедевры. В очереди стояли целые семьи с детьми. Хвост очереди растянулся за пределы территории галереи.
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