Любители искусства выстроились в очередь в Третьяковскую галерею

Автор: tim777 Дата публикации: 14:22

5

5 0

В Третьяковскую галерею скопилась длинная очередь из желающих посетить выставку. В эти дни здесь проходит выставка Зинаиды Серебряковой. Многие из почитателей искусства, не побоявшись затяжного ливня и промозглого ветра пришли в Третьяковку, чтобы увидеть различные шедевры. В очереди стояли целые семьи с детьми. Хвост очереди растянулся за пределы территории галереи.