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Любители искусства выстроились в очередь в Третьяковскую галерею

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:22
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В Третьяковскую галерею скопилась длинная очередь из желающих посетить выставку. В эти дни здесь проходит выставка Зинаиды Серебряковой. Многие из почитателей искусства, не побоявшись затяжного ливня и промозглого ветра пришли в Третьяковку, чтобы увидеть различные шедевры. В очереди стояли целые семьи с детьми. Хвост очереди растянулся за пределы территории галереи.

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