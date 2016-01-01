Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 8 мая 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 14:57
-
- 22
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
В программу, показанную в эфире 8 мая, вошли репортаж Гринфельда Павла о том, как колонна военной техники проехала по Тверской улице для генеральной репетиции Парада Победы на Красной площади, репортаж Царева Алексея о том, как авиация пролетела над районом Текстильщики после генеральной репетиции Парада Победы,
репортаж Радышкевис Ольги о том, как в день генеральной репетиции Парада Победы авиация пролетала над Москвой, репортаж Ильенко Антона о том, как в честь 9 Мая спасатели ПСО Камчатского края водрузили Знамя Победы на вершину вулкана Крестовский на высоте 4057 метров и репортаж Моисеенковой Светланы о "Бессмертном полке" в Омане.
Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.
Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 22
Комментарии (0)