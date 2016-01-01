Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Балашиху завалило снегом

Балашиху завалило снегом

Автор:
Belkaut
Дата публикации:
15:49
  • 14
  • 0

Закончилось лето в мае...

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
16:34 | alextsaryev99
Майский снегопад. Видео из района "Текстильщики"
6 0
16:34 | BLA13
Сложные погодные условия на дорогах Подмосковья
5 0
16:34 | alex310781
Снег в Москве. Видео из Марьиной рощи
24 0
15:49 | dudukos
Снегопад в подмосковной Балашихе
37 0
14:25 | Nino4ek
Снег прошёл в Московской области