Старый железнодорожный мост в городе Куровское в аварийном состоянии

Автор: Александр Захаров Дата публикации: 18:24

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Ежегодно, и даже по несколько раз в году, ремонтируют, а скорее всего списывают бюджетные средства на данный участок автодороги в городе Куровское Орехово-Зуевского района Московской области. Проезжающие под мостом машины, а так же общественный транспорт подвергается опасности от обрушения стен данного моста, которые находятся в аварийном состоянии, как и сама проезжая часть под ним. Видимо у чиновников нет чёткого плана по качественному ремонту и решения этой многолетней проблемы, поэтому они делают всё тяп ляп. Хотелось бы чтоб их кто-нибудь научил как нужно работать качественно, а не списывать бюджетные средства. Пока не случилось ЧП, которое может привести к ДТП и человеческим жертвам, так как по мосту проезжают многотонные железнодорожные поезда!