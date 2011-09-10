Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Старый железнодорожный мост в городе Куровское в аварийном состоянии

Старый железнодорожный мост в городе Куровское в аварийном состоянии

Автор:
Александр Захаров
Дата публикации:
18:24
  • 4
  • 0

Ежегодно, и даже по несколько раз в году, ремонтируют, а скорее всего списывают бюджетные средства на данный участок автодороги в городе Куровское Орехово-Зуевского района Московской области. Проезжающие под мостом машины, а так же общественный транспорт подвергается опасности от обрушения стен данного моста, которые находятся в аварийном состоянии, как и сама проезжая часть под ним. Видимо у чиновников нет чёткого плана по качественному ремонту и решения этой многолетней проблемы, поэтому они делают всё тяп ляп. Хотелось бы чтоб их кто-нибудь научил как нужно работать качественно, а не списывать бюджетные средства. Пока не случилось ЧП, которое может привести к ДТП и человеческим жертвам, так как по мосту проезжают многотонные железнодорожные поезда!

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
16:34 | BLA13
Сложные погодные условия на дорогах Подмосковья
17 0
15:49 | Belkaut
Балашиху завалило снегом
54 1
03.05 21:40 | kkaterina11
В Истре смыло мост из-за повышенного водосброса
69 1
09.04 08:22 | denis947
Обстановка на вокзале города Одинцово после столкновения поездов
696 0
10.09.2011 10:36 | Разведчик
Ночью в Подмосковье произошёл пожар