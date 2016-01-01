"Фронтовые агитбригады" школьников поздравили вологжан с Днём Победы

Автор: kolokola Дата публикации: 19:11

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8 мая в Вологде, накануне праздника Великой Победы, внимания и аплодисментов вологжан добивались несколько десятков «фронтовых агитбригад». Правда, в творческом песенном конкурсе приняли участие, конечно, не титулованные артисты, а представители большинства общеобразовательных школ и детских творческих центров Вологды. Выступления юных артистов в парке Победы по улице Сергея Преминина продолжались с 11.00 до 14.00 при большом стечении зрителей.