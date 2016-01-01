Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снег 8 мая в Новом Уренгое

Снег 8 мая в Новом Уренгое

Автор:
DaWaY
Дата публикации:
18:07
  • 8
  • 0

Красивый снег на 8 мая)

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 1
18:20 | Dnzaytcev
Снег в Москве. Видео с Пречистенской набережной
5 0
18:07 | Александр Воу
Первый снег в начале мая в Сургуте
7 0
18:07 | Артур Уразбахтин
Зима вернулась в Сургут
34 0
06.05 23:19 | DaWaY
Майская зима в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа
53 1
06.05 17:27 | DaWaY
Уренгойская снежочница)