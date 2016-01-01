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Гала-концерт и награждение участников международного конкурса "Московская весна a cappella" в ЦПКиО им. Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:07
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В столице завершился международные конкурс акапельного пения "Московская весна a cappella" . В ЦПКиО им.Горького прошло награждение участников этого прекрасного музыкального конкурса. Гран-при конкурса получила группа из Франции, также наградили группы из Венгрии, США и Испании и другие, призовой фонд разыгрывался по трем категориям : группы, состоящие из 5 исполнителей, группы от 6-11, и более 11 исполнителей. Не смотря на снег и холодную погоду много горожан и гостей столицы пришли поболеть за своих любимых исполнителей. Акапельное пение за дни фестиваля не оставило равнодушными. Музыка звучала с балконов, вокзалов, торговых центров и улиц. Яркие,эмоциальные и оригинальные исполнители в дни фестиваля создавали душевную атмосферу и дарили слушателям самые лучшие музыкальные минуты.

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