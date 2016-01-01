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Непогода в столице. Мокрый снег и цветение растений на ВДНХ

Автор:
vadim_doronin
Дата публикации:
19:40
  • 8
  • 1

Непогода в столице. Мокрый снег и цветение растений на ВДНХ.

  • 8
  • 1

Комментарии (1)

  • vadim_doronin
    20:07
    Напарник ошибся, правда, цитируя классику: "Люблю грозу в начале мая" не Пушкин написал, а Тютчев :))
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