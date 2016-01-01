Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Ковров вернулася зима

В Ковров вернулася зима

Автор:
Дмитрий
Дата публикации:
20:40
  • 3
  • 0

Вот так вот нежданно-негаданно, начал падать снег крупными хлопьями. Совсем как зимой. А еще вчера мы огурцы сажать собирались...

  • 3
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
21:03 | Sergey Kizelevich
Снежная атака на город Губкинский в ЯНАО
8 1
19:40 | vadim_doronin
Непогода в столице. Мокрый снег и цветение растений на ВДНХ
59 0
02.05 08:26 | kolerov.pavel
Снова пришла зима в Барнаул
43 0
02.05 22:24 | Дмитрий
Дорожный ремонт в Коврове на улице Восточная. Всё как обычно