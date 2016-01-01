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Снежная атака на город Губкинский в ЯНАО

Автор:
Sergey Kizelevich
Дата публикации:
21:03
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Крупный снегопад 8 мая 2017 г. в г. Губкинском (ЯНАО), который продолжался более 2 часов.

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