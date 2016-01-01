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В подвале супермаркета на Бибиревской улице произошёл пожар

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:42
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Вечером 8 мая поступил сигнал о пожаре по адресу: ул. Бибиревская, д. 7/1. По данному адресу располагается супермаркет. Произошло загорание строительных материалов в подвале. В помещении наблюдается плотное задымление. Площадь пожара составила 10 кв. м. Пострадавших нет. Пожарные вентилируют помещение. Причина пожара устанавливается. Из-за пожарной техники было частично ограничено движение транспорта по Бибиревской улице и при въезде во двор рядом.

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