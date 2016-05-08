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В ростовском трамвае спели «Катюшу»

Автор:
Seeexzet
Дата публикации:
22:26
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Организатором флешмоба стал один из водителей МУП «Ростовская Транспортная Компания» и ресурс «Ростовский Городской Транспорт». Акция была приурочена к грядущему празднованию 72-летия со дня Великой Победы. Группа молодых людей зашла в трамвай, следующий по маршруту №1, на одной из центральных остановок Ростова-на-Дону и стала исполнять одну из любимых песен фронтовиков Великой Отечественной войны. В процессе исполнения пассажиры, которые ехали в трамвае, подхватили начинание участников акции и отметили свою поездку душевным исполнением известной песни.

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