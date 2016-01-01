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Поклонную гору празднично оформили ко Дню Победы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:03
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Поклонную гору празднично оформили к празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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