Поклонную гору празднично оформили ко Дню Победы
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 21:03
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Поклонную гору празднично оформили к празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Поклонную гору празднично оформили к празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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