Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Украшение Москвы к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Украшение Москвы к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Автор:
Sargo
Дата публикации:
21:53
  • 7
  • 0

Украшение Москвы к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
21:55 | Uwis
Сегодня Москву несколько часов засыпало снегом
7 0
21:54 | Artem_077
Инсталляцию в виде звезды и триколора ко Дню Победы установили на востоке столицы
18 0
15:43 | Uwis
Две гигантские звезды украсили Триумфальную арку в преддверии Дня Победы