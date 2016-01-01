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День Победы в Германии в городке Аттендорн

Автор:
SchumNat
Дата публикации:
22:26
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День Победы в Германии в городке Аттендорн. Памятник. Захоронения советских солдат.

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