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ДТП в Краснодарском крае попало в объектив авторегистратора

Автор:
azik21
Дата публикации:
22:50
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ДТП в Краснодарском крае попало в объектив авторегистратора, водитель остался жив.

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