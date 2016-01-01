Акция "Поделись огнем души" прошла на Аллее Славы в Кузьминках

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 08.05 23:21

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Вечером 8 мая в преддверии Дня Победы на Аллее Славы в районе Кузьминки прошла акция "Поделись огнем души". Каждый мог зажечь свечу и поставить ее на большую красную звезду установленную возле памятника солдату. Участники акции возложили цветы к подножью памятника и почтили память минутой молчания. Здесь прозвучали песни военных лет, желающие читали стихи и пели военные песни.