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Майский снег в подмосковном Фрязино

Автор:
msa133
Дата публикации:
00:08
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  • 0

8 мая в подмосковном Фрязино прошел снегопад, такого не было давно.

  • 6
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Комментарии (0)

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