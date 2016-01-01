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Катострофическая ситуация с пресной водой в городе Гуково Ростовской области

Автор:
oleg-1979
Дата публикации:
08.05 23:55
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Самая дорогая вода в России 87 руб за куб заливает поля и улицы города.На многих улицах города Гуково Ростовской области вода годами течет, например улица Железнодорожная вся изрыта после ремонтов, а ремонты трубы состоят из забивания деревянных чопиков в трубу. Спрашивали у рабочих и они говорят, что сварочные работы не возможны, так как износ трубы 100%, настолько она прогнила. В городе приближается катастрофа, постоянные перебои с водой, но самое страшное, что скоро и забивать в трубу деревянные чопики не получится. Посмотрите и поймёте, на сколько серьезная обстановка.

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