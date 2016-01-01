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Впервые Бесмертный полк прошел на острове Тенерифе в Испании

Автор:
MarinaGalanova.ru
Дата публикации:
01:31
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Впервые на острове Тенерифе в Испании по площади прошел Бессмертный полк в память погибшим на Великой Отечественной Войне. В нем участвовали Русские и Белорусы, живущие на Тенерифе, ведь в каждой семье есть герой. Испанцы подходили и спрашивали, почему здесь собралось так много русских и и из-за чего все это. Бессмертный полк будет проходить каждый год на Тенерифе и мы надеемся, что Испанцы будут понимать, чему посвящен Бессмертный полк.

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