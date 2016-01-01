Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Казани загорелось бывшее здание артиллерийского военного училища

В Казани загорелось бывшее здание артиллерийского военного училища

Автор:
Anna_Gaspar
Дата публикации:
01:51
  • 8
  • 0

9 мая в 1:00 ночи в Октябрьском городке города Казани Республики Татарстан по не известным причинам загорелось бывшее здание артиллерийского военного училища. Пробраться к горящему зданию, чтобы потушить пожар было очень сложно, так как этот дом полностью окружают деревья и забор. Несмотря на это, благодаря умелым действиям пожарных возгорания соседних зданий удалась избежать.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

26 0
08.05 21:56 | Алексей Кокорин
Пожарные в Азове за 5 минут потушили пассажирскую "ГАЗель"
25 0
08.05 09:27 | Gulnaz
Ямы во дворе дома на улице Ямашева в Казани
38 1
08.05 23:10 | reporter8285
Обрушеный мост в селе Каськи Республики Татарстан