В Казани загорелось бывшее здание артиллерийского военного училища

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9 мая в 1:00 ночи в Октябрьском городке города Казани Республики Татарстан по не известным причинам загорелось бывшее здание артиллерийского военного училища. Пробраться к горящему зданию, чтобы потушить пожар было очень сложно, так как этот дом полностью окружают деревья и забор. Несмотря на это, благодаря умелым действиям пожарных возгорания соседних зданий удалась избежать.