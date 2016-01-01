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Затяжной дождь в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
02:32
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  • 0

Дождь продолжает идти и ночью. Остатки снега лежат на машинах и газонах.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

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