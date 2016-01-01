Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Канске объявлен режим ЧС. Горят предприятия лесопереработки.

В Канске объявлен режим ЧС. Горят предприятия лесопереработки.

Автор:
Павел Сибилёв
Дата публикации:
07:35
  • 15
  • 0

В Канске почти сутки полыхали 4 тыс. «квадратов» дерева на лесопилке. Ликвидировать пожар спасателям удалось только в 7:15 понедельника, 8 мая, сообщает пресс-служба МЧС. «В Канске с утра горят лесопилки, задействовали пожарный поезд и пожарные машины. Вот уже вечер, а огонь только разгорается. Все это происходит около жилого микрорайона "Солнечный"», — написала нам в начале девятого вечера жительница Канска Светлана. По сообщениям очевидцев, сильный ветер разносил искры от пожара. Территория сдана в аренду предпринимателям из Китая. По данным пресс-службы МЧС края, пожар начался в 14:12. На площадке микрорайона «Северо-Западный» горело 1 тыс. «квадратов» территории пилорамы. В 20:00 на пожар был отправлен пожарный поезд — и тогда удалось локализовать пламя. Всего со стихией боролись 34 человек и 10 единиц техники, говорят в пресс-службе. По другой информации, на пожар были привлечены почти все сотрудники канского подразделения — около 50 человек. Ликвидировали пожар в 7:15. По словам полковника внутренней службы, заместителя начальника ГУ (по ГПС) Алексея Богданова, горели отходы лесопилки и круглый лес. «Благодаря усилиям пожарных спасены были здания госрезерва зерна, остановлен огонь и его переход на очистные сооружения Канска. К сожалению, уничтожена большая часть штабелей леса. Они хранятся с нарушением технологии хранения древесины, отсутствуют дороги и проезды на предприятии, территория захламлена остатками лесопиления». Ссылка на видео в хорошем качестве(HD) https://vk.com/video-128060298_456239051

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

23 0
01:51 | Anna_Gaspar
В Казани загорелось бывшее здание артиллерийского военного училища
37 0
05.05 15:31 | kotovan22
Электрокабель загорелся на улице Решетникова в Санкт-Петербурге
52 0
07.05 22:47 | tatyana_dfo
Экология Дальнего Востока
27 0
08.05 09:08 | Татьяна Крутых
Возгорание на лесообрабатывающей базе в Канске