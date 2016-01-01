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Погода в Кемерово 9 Мая. Идет снег

Автор:
Аноним
Дата публикации:
08:53
  • 13
  • 0

Вот такая у нас "праздничная" погода 9 Мая.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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