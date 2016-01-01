Погода 9 мая утром в подмосковной Истре

Автор: Ted787 Дата публикации: 08:35

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9 мая утром погода продолжила удивлять жителей подмосковного городского округа Истра.

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185192

Так, по словам мобильного репортёра, на заре здесь продолжал идти снег. Слабый и мокрый, но достаточный для того, чтобы припорошить местами грядки на огороде. Но местному жителю удалось запечатлеть и другие последствия довольно не майской погоды. Края крыш украсили ледяные кружева. Тонкая корка льда свисала с строительных конструкций. Выглядело это - довольно впечатляюще.Температура воздуха при этом держится около 2 градусов выше нуля.