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Погода 9 мая утром в подмосковной Истре

Автор:
Ted787
Дата публикации:
08:35
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9 мая утром погода продолжила удивлять жителей подмосковного городского округа Истра.

Так, по словам мобильного репортёра, на заре здесь продолжал идти снег. Слабый и мокрый, но достаточный для того, чтобы припорошить местами грядки на огороде. Но местному жителю удалось запечатлеть и другие последствия довольно не майской погоды. Края крыш украсили ледяные кружева. Тонкая корка льда свисала с строительных конструкций. Выглядело это - довольно впечатляюще.

Температура воздуха при этом держится около 2 градусов выше нуля.
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