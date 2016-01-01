Погода 9 мая утром в подмосковной Истре
- Автор:
- Ted787
- Дата публикации:
- 08:35
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- 24
9 мая утром погода продолжила удивлять жителей подмосковного городского округа Истра.Так, по словам мобильного репортёра, на заре здесь продолжал идти снег. Слабый и мокрый, но достаточный для того, чтобы припорошить местами грядки на огороде. Но местному жителю удалось запечатлеть и другие последствия довольно не майской погоды. Края крыш украсили ледяные кружева. Тонкая корка льда свисала с строительных конструкций. Выглядело это - довольно впечатляюще.
Температура воздуха при этом держится около 2 градусов выше нуля.
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