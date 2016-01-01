"Бессмертный полк" проходит по улицам Сургута

Автор: Surgut36 Дата публикации: 08:49

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"Бессмертный полк" проходит по улицам Сургута. По словам мобильного репортёра, в памятном мероприятии участвуют более 1000 жителей города.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185194