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"Бессмертный полк" проходит по улицам Сургута

Автор:
Surgut36
Дата публикации:
08:49
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"Бессмертный полк" проходит по улицам Сургута. По словам мобильного репортёра, в памятном мероприятии участвуют более 1000 жителей города.

Ещё один репортаж о том, как отмечают день Победы в Сургуте - по ссылке.
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