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Центральные улицы Москвы перекрыты из-за репетиции Парада Победы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
08:51
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Центральные улицы Москвы перекрыты из-за репетиции Парада Победы. Проход граждан на Тверскую и соседние улицы перекрыт.

  • 12
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