День Победы отмечают в монгольском городе Эрдэнэт

Автор: Fomenko Дата публикации: 08:44

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Жители Монголии присоединились к празднованию Дня Победы. Эти кадры прислал мобильный репортёр из города Эрдэнэт.

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42 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185196

Здесь под звуки духового оркестра дети, внуки и правнуки героев, победивших фашизм, прошлись с портретами своих доблестных предков. Участников памятной акции было довольно много: колонна "Бессмертного полка" не кончалась в течение нескольких минут. Затем люди прошли до центральной площади города, которая носит имя А. Амара. Здесь, как рассказывает мобильный репортёр, состоялся торжественный митинг.По словам местных жителей, "Бессмертный полк" проходит в городе уже во второй раз. Первый был - в мае прошлого года.