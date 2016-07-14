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Главная  /  Репортажи  /  День Победы отмечают в монгольском городе Эрдэнэт

День Победы отмечают в монгольском городе Эрдэнэт

Автор:
Fomenko
Дата публикации:
08:44
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Жители Монголии присоединились к празднованию Дня Победы. Эти кадры прислал мобильный репортёр из города Эрдэнэт.


Здесь под звуки духового оркестра дети, внуки и правнуки героев, победивших фашизм, прошлись с портретами своих доблестных предков. Участников памятной акции было довольно много: колонна "Бессмертного полка" не кончалась в течение нескольких минут. Затем люди прошли до центральной площади города, которая носит имя А. Амара. Здесь, как рассказывает мобильный репортёр, состоялся торжественный митинг.

По словам местных жителей, "Бессмертный полк" проходит в городе уже во второй раз. Первый был - в мае прошлого года.
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